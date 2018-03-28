В ООН призвали Украину улучшить доступ жителей Донбасса к пенсиям

Помощник Верховного комиссара Агентства ООН по делам беженцев (UNHCR) Джордж Окот-Оббо призвал улучшить доступ жителей Донбасса к пенсиям и обеспечить все права переселенцев в Украине.



Об этом сообщает пресс-служба UNHCR.



"Завершая свой недельный визит в Украину, помощник Верховного комиссара по вопросам операций Агентства ООН по делам беженцев (UNHCR) Джордж Окот-Оббо призвал усилить меры, направленные на преодоление тяжелого положения людей, пострадавших от конфликта на востоке Украины. Окот-Оббо отметил необходимость обеспечить права людей, в том числе их доступ к пенсиям и свободу передвижения", - говорится в опубликованном сообщении.



С начала конфликта в 2014 году, чтобы получить свои пенсии и социальные выплаты люди, которые живут на неподконтрольных правительству территориях, должны зарегистрироваться как внутренне перемещенные лица (ВПЛ) и регулярно проходить процедуры верификации. Это предполагает постоянные поездки через один из всего лишь пяти контрольных пунктов въезда/выезда (КПВВ) через линию разграничения. Такие условия особенно изнурительны для людей старшего возраста и людей с инвалидностью.



"Эти люди травмированы два раза. Во-первых, они живут в условиях активного конфликта. Во-вторых, они вынуждены выполнять обременительные требования и процедуры, которые чрезвычайно затрудняют получение их законных пенсий и социальных выплат, иначе они рискуют потерять их", - отметил Джордж Окот-Оббо.

