Суд оставил засекреченными декларации военных прокуроров

Киевский апелляционный административный суд отклонил жалобу Центра противодействия коррупции на решение админсуда, который позволил засекретить декларации военных прокуроров.



Об этом сообщает ЦПК в своем Twitter.



"Суд отклонил нашу жалобу и оставил в силе решение Матиоса о засекреченности деклараций военных прокуроров", – говорится в сообщении.



Напомним, 27 декабря 2017 года Окружной административный суд Киева признал законным постановление главного военного прокурора Анатолия Матиос о засекречивании деклараций прокуроров.



Суд рассмотрел иск к заместителю генерального прокурора - главному военному прокурору Анатолию Матиосу и Национальному агентству по предотвращению коррупции.



"После выхода из совещательной комнаты суд принял решение - отказать истцу в удовлетворении иска", - сказано в сообщении.



Ранее военная прокуратура решила засекретить решения судов по делу о взрыве на арсенале Минобороны в Калиновке Винницкой области.



