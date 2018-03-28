Суд оставил засекреченными декларации военных прокуроров

Суд оставил засекреченными декларации военных прокуроров

Киевский апелляционный административный суд отклонил жалобу Центра противодействия коррупции на решение админсуда, который позволил засекретить декларации военных прокуроров.

Об этом сообщает ЦПК в своем Twitter.

"Суд отклонил нашу жалобу и оставил в силе решение Матиоса о засекреченности деклараций военных прокуроров", – говорится в сообщении.

Напомним, 27 декабря 2017 года Окружной административный суд Киева признал законным постановление главного военного прокурора Анатолия Матиос о засекречивании деклараций прокуроров.

Суд рассмотрел иск к заместителю генерального прокурора - главному военному прокурору Анатолию Матиосу и Национальному агентству по предотвращению коррупции.

"После выхода из совещательной комнаты суд принял решение - отказать истцу в удовлетворении иска", - сказано в сообщении.

Ранее военная прокуратура решила засекретить решения судов по делу о взрыве на арсенале Минобороны в Калиновке Винницкой области.