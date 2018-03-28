Закрытый суд по делу Рубана допросил свидетелей

На закрытом судебном заседании досудебное следствие по делу руководителя "Офицерского корпуса" Владимира Рубана, которого обвиняют в покушении на первых лиц государства, допросило четырех свидетелей.



Об этом адвокат Рубана Виталий Погосян сообщил "УП".



Сообщается, что в Едином реестре судебных решений содержится постановление от 14 марта, которым суд разрешил такой допрос, ссылаясь на "наличие реальной угрозы жизни и здоровью свидетеля ЛИЦО_4, что может сделать невозможным его допрос в суде или повлиять на полноту или достоверность его показаний".



Погосян подтвердил, что 15 марта во время закрытого заседания были допрошены четверо свидетелей. Адвокат предположил, что следствие пошло на этот шаг, чтобы не вызвать свидетелей на суд по существу.



По информации УП, речь идет о военных, которым, по версии прокуратуры, Рубан предлагал принять участие в совершении преступления. В представлении на нардепа Надежду Савченко они фигурировали как Захарченков А.В., Березень Г.П., Лещ С.В., Кот В.В.



Именно они, по версии следствия, согласившись на замысел Рубана, параллельно сообщили об этом в правоохранительные органы и начали сотрудничать со следствием.



В решении, которым был одобрен допрос одного из них, говорится, что "все настоящие анкетные данные свидетеля изменены" в связи с его опасением за свою жизнь и здоровье.

