Генсек ОБСЕ обсудит с Лавровым украинский кризис

Генсек ОБСЕ Томас Гремингер примет участие в московской конференции по безопасности 4-5 апреля, а также встретится с главой МИД России Сергеем Лавровым, сообщил РИА Новости во вторник представитель пресс-службы ОБСЕ.



Министерство обороны (МО) РФ 4-5 апреля проводит в Москве очередную ежегодную конференцию по международной безопасности.



"Да, генеральный секретарь посетит конференцию. Он также встретится с министром иностранных дел Лавровым для обсуждения текущих вызовов безопасности в регионе ОБСЕ, в том числе кризис внутри и вокруг Украины", — сообщили в пресс-службе.

