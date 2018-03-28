СК оценит действия пранкера, распространявшего ложную информацию о погибших в Кемерове

Следователи дадут оценку действиям пранкера (телефонного хулигана), сообщившего ложные данные о количестве погибших при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове.



Как сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко, пранкер сообщал ложные данные с целью дестабилизации ситуации в регионе.



"Пранкер Евгений Вольнов звонил в медицинские учреждения и государственные органы, распространяя заведомо ложную информацию. Тем самым он вводил в заблуждение родственников погибших и пострадавших. Соответствующая правовая оценка его действиям будет дана в рамках расследования уголовного дела о гибели людей при пожаре", - сообщила Петренко.



По ее данным, пранкер имеет гражданство иностранного государства, по данным СМИ он украинец.



Ранее в соцсетях появились записи телефонных разговоров, которые совершал пранкер, о якобы нескольких сотнях погибших при пожаре. Следственный комитет и МЧС опровергли эту информацию.



"Следственный комитет Российской Федерации продолжает устанавливать всех причастных к произошедшей трагедии в торговом центре в Кемерово", - добавила представитель СК.



По словам Петренко, сейчас обвинение предъявили уже пятерым задержанным. Следствие ходатайствует об их аресте.

