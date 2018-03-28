Почти половина украинцев против запрета российских СМИ и соцсетей

Почти половина украинцев не поддерживает решение властей Украины о запрете в стране российских каналов, социальных сетей и ряда российских фильмов, свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС), обнародованного во вторник.



"Прослеживается скорее неприятие гражданами ограничительных мер: 44% опрошенных не поддерживают запрет российских телеканалов (поддерживают – 37%); 46% не поддерживают запрет российских социальных сетей (поддерживают – 30%); 53% опрошенных не поддерживают запрет отдельных артистов и российских фильмов (поддерживают – 29%)", — свидетельствуют данные опроса.



Ранее многие российские исполнители попали под запрет на въезд на Украину из-за того, что посещали Крым. Министерство культуры Украины в августе 2015 года обнародовало "черный список" деятелей культуры из РФ, которые "создают угрозу национальной безопасности" страны. В конце декабря 2015 года министерство внесло в перечень еще 43 человека. В числе попавших в список артистов Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Валерия Перфилова, Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина. Позднее украинский Минкульт расширил список до 113 человек.



Парламент Украины 5 октября принял закон, запрещающий гастроли артистов из РФ, создающих, по мнению Киева, "угрозу национальной безопасности". Документ запрещает проведение гастролей артистов, попавших в список Минкульта Украины. Документ также устанавливает особые требования к организации гастрольных мероприятий, участниками которых являются граждане РФ.



Весной 2017 года президент Украины утвердил решение СНБО о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В расширенный список вошли 1228 физических и 468 юридических лиц. В частности, Украина вела санкции в отношении целого ряда российских СМИ, в стране также запрещается доступ к соцсетям "ВКонтакте", "Одноклассники" и ресурсам "Яндекса" и Mail.ru. Указ вступил в силу 17 мая.



Опрос проводился с 5 по 21 февраля Киевским международным институтом социологии (КМИС), методом личного интервью опрошены 2043 респондентов возрастом от 18 лет, проживающих в 110 населенных пунктах всех регионов Украины. Статистическая погрешность выборки не превышает: 3,3% для показателей близких к 50%, 2,8% — для показателей близких к 25%, 2,0% — для показателей близких к 10%, 1,4% — для показателей близких к 5%.

