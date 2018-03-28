Apple официально презентовала бюджетный iPad

Компания Apple презентовала свой бюджетный iPad, рассчитанный на образовательный сегмент. Новинка получила экран с диагональю 9,7 дюйма, поддержку Apple Pencil, а также ряд улучшений в сравнении со стандартной модель. Об этом пишет The Verge.



Стоимость новинки составляет 329 долларов для обычного покупателя. Для школ цена будет ниже - 299 долларов.



При этом стилус к iPad придется приобретать отдельно. Его цена составляет 99 долларов.



Известно, что до настоящего момента Apple Pencil поддерживал лишь iPad Pro.



В основу устройства лег чипсет Apple A10 Fusion, аналогичный тому, который использован в iPhone 7.



Новинка также получила сканер отпечатков Touch ID, фронтальную HD-камеру FaceTime, основную камеру на 8 Мп, LTE-модуль и 10 часов автономной работы.



Производитель отметил, что уже с сегодняшнего дня iPad доступен для предзаказа. Первые покупатели смогут получить устройство в течение недели (в США, Китае и Европе).







