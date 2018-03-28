Захарова назвала провалом Мэй британскую презентацию о Солсбери для иностранных послов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала провалом премьер-министра Великобритании Терезы Мэй презентацию из шести слайдов, которую представили иностранным послам в России на закрытом брифинге в диппредставительстве Великобритании в Москве. Презентация опубликована газетой "Коммерсантъ".



"Ну вот и все! "Коммерсантъ" раздобыл те самые секретные материалы, на основании которых США и страны ЕС приняли решение о высылке российских дипломатов, согласившись с обвинениями Лондона в адрес России о якобы причастности к "делу Скрипалей", - написала Захарова во вторник в Facebook.



"Это провал Терезы Мэй. Раскрыта крупнейшая манипуляция мировым общественным мнением, в которой замешаны власти Великобритании. На основе шести картинок приняты решения ответственности государства в химической атаке", - считает представитель МИД.

