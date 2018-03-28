Свиноэкспансия, или Еще раз о ЗСТ с ЕС и Канадой
Две новости, явно дополняющие одна другую. Канада ворвалась в тройку крупнейших поставщиков свинины в Украину. В то же время в Украине резко упали объемы забоя свиней, и втрое сократился экспорт собственной свинины. Поздравляем всех с этим «достижением». Зона свободной торговли с Канадой действует! Правда, как мы уже писали, движение оказалось односторонним: более сильные партнеры захватывают наш рынок, пока мы только мечтаем об экспансии на их территорию.
Еще в январе ассоциация "Свиноводы Украины" сообщила об экономических итогах отрасли АПК за 2017 год. Они оказались печальными: импорт свинины превысил по объему экспорт. Так, экспорт составил 4,9 тыс. тонн, в денежном исчислении – $10,5 млн., а импорт достиг 5,6 тыс. тонн на сумму $9,96 млн.
Кстати, вы заметили разницу в долларовом эквиваленте? Похоже, что наше сало стало не просто дефицитом, а слишком дорогим дефицитом. И причина роста экспорта в том, что импортная (прежде всего, польская) “свинятина” оказалась дешевле хваленой отечественной. То есть вопрос банальной экономической целесообразности легко победил продовольственный патриотизм.
Специалисты уверяют, что причина дешевизны импорта в другом. Все заграничное сало и субпродукты из него идут на производство колбасных изделий, а на рынках продают украинское, поскольку его дорого и невыгодно перерабатывать. Именно потому прилавки не пустуют.
Более того, в случившемся находят и объективные причины. Несколько лет нас “трясет” эпидемия африканской чумы, из-за чего происходит резкое падение поголовья свиней. Меньшая численность промышленного поголовья в Украине негативно сказалась на объемах убоя.
Как отмечают в ассоциации «Свиноводы Украины», за первые два месяца 2018 года на убой поступило 75,2 тыс. тонн свиней, что на 12% меньше, чем в январе-феврале 2017 года. В целом бойни и мясокомбинаты за зиму 2018 года забили меньше 700 тыс. голов. Это на 87,5 тыс. меньше, чем годом ранее. Кроме того, средняя живая масса реализации товарного поголовья на убой на килограмм уступает показателю аналогичного периода 2017 года и в среднем по Украине составляет 108 кг/гол.
Прежде чем воображать, что мы сможем состязаться с ведущими странами мира на их территории, не имея конкурентоспособной экономики, нам бы не мешало завоевать свой внутренний рынок. Точнее, отвоевать его у иностранных производителей, которым мы все больше проигрываем в конкуренции за украинский прилавок и украинского потребителя
Импорт сала при этом составил по итогам 2017 года 40-50 тыс. тонн. Или даже больше – точной цифры почему-то нет. Помимо сала, активизировался импорт свиного мяса. В январе-феврале мы импортировали почти 1 тыс. тонн свежего, охлажденного и мороженого мяса свиней общей стоимостью $1,6 млн. Это более чем вдвое превышает объемы импорта аналогичного периода 2017 года.
Ситуация явно идет по сценарию “обратного импортозамещения”: вместо того, чтобы гордиться ростом своего свиноводства, мы обеспечиваем рост производства в Польше и Дании – наших основных европейских поставщиках в течение последних двух лет.
Теперь к этому тандему прибавилась и Канада, оттеснив Данию и Польшу на более низкие позиции. Надо заметить, что Украина гостеприимно открыла для Канады свой рынок мяса еще в начале 2016 года. Об этом с радостью сообщила пресс-служба Министерства сельского хозяйства Канады.
Как говорилось в сообщении, Украина приняла такое решение после успешной инспекционной поездки в Канаду делегации нашего МинАПК в сентябре 2015 года в связи с подготовкой к введению зоны свободной торговли между странами. В министерстве уточнили, что доступ на украинский рынок может приносить канадским производителям говядины и свинины до $50 млн. ежегодно. Мелочь, но приятно, тем более что в 2014 году Канада экспортировала в Украину товаров сельского хозяйства, продовольствия и морепродуктов на сумму всего лишь $35,7 млн. А тут целый “полтинник” прибавки.
Сказано – сделано. С тех пор как соглашение о зоне свободной торговли между Украиной и Канадой заработало прошлым летом, поставки свинины, как мы видим, резко возросли. Диаспора может гордиться тем, что она сохранила и развила нашу национальную традицию свиноводства на далеких землях “Канадийщины” и теперь может накормить историческую родину своим продуктом. Или субпродуктом. Это уже детали.
И как тут не вспомнить нашу недавнюю публикацию о мечтах подписать ЗСТ с Соединенными Штатами, о чем обмолвился министр иностранных дел Павел Климкин.
Трудно удержаться, чтобы не процитировать один из выводов этой статьи: “Прежде чем воображать, что мы сможем состязаться с ведущими странами мира на их территории, не имея конкурентоспособной экономики, нам бы не мешало завоевать свой внутренний рынок. Точнее, отвоевать его у иностранных производителей, которым мы все больше проигрываем в конкуренции за украинский прилавок и украинского потребителя”.
Речь шла о ЗСТ с ЕС, благодаря которому беспошлинные европейские товары теснят наши собственные. Теперь к этому прибавилась ЗСТ с Канадой, и канадская свинина успешно штурмует украинский рынок.
Холдинги могут не удержать рынок под напором европейских, а теперь еще и канадских импортеров, которым режим зоны свободной торговли создал, по сути, льготные условия для экспансии на украинский рынок. Поэтому “апокалиптические” прогнозы, что в ближайшие 10 лет Украина останется без собственной выращенной свинины и говядины, не кажутся такими уж преувеличенными
Эксперты, пытаясь найти позитив в данной ситуации, говорят, что это временное явление. Скоро поголовье восстановится, и мы будем есть свое, украинское. В качестве аргумента приводят статистику: за два зимних месяца сельскохозяйственные предприятия получили 82,5 тыс. тонн прироста живой массы свиней.
Оптимистичная цифра, если не знать статистику. В 2017 году отечественные свинохозяйства получили 528,8 тыс. тонн прироста живой массы свиней. Если вывести средний показатель за месяц, выходит 88 тыс. тонн. То есть все равно, как ни крути, получает не плюс, а минус.
Негативное влияние на внутреннее производство свинины оказывает и широко обсуждаемая аграриями информация, что с 1 января 2020 года в Украине будет введен запрет на забой скота на несертифицированных бойнях. Такое мясо можно будет использовать исключительно для собственных нужд. Продавать его на рынках даже в небольших объемах запретят навсегда.
В настоящий момент ограничительные меры не столь строги. Закон "Об основных принципах и требованиях к безопасности и качеству пищевых продуктов" позволяет домашним хозяйствам, приравненным к ним частным и фермерским свинофермам реализовывать без ограничений мясо копытных животных, забитых в количестве до трех голов в день. И такая норма должна была действовать до 2025 года. А с 2025 года продавать “несертифицированный продукт” можно было бы на рынках, расположенных в радиусе 50 км от мест забоя.
Однако наши европейские партнеры оказывают давление и требуют привести наши внутренние нормы в соответствие со своими стандартами. Уже известно, что соответствующий законопроект “зашел” в парламентские недра и в любой момент может выплыть в сессионный зал.
Это держит отечественных свиноводов в напряжении. Они не знают, что им делать – развивать производство, довольно затратное в нынешних условиях, или наоборот, сворачивать его, сдавая рынок крупным животноводческим холдингам, которых у нас не так и много. А самим перейти на разведение домашней птицы, кроликов и нутрий, которых пока разрешат забивать в домашних условиях в количестве не более 10 голов в день.
Холдинги в свою очередь могут не удержать рынок под напором европейских, а теперь еще и канадских импортеров, которым режим зоны свободной торговли создал, по сути, льготные условия для экспансии на украинский рынок. Поэтому “апокалиптические” прогнозы, что в ближайшие 10 лет Украина останется без собственной выращенной свинины и говядины, не кажутся такими уж преувеличенными.