Свиноэкспансия, или Еще раз о ЗСТ с ЕС и Канадой

Две новости, явно дополняющие одна другую. Канада ворвалась в тройку крупнейших поставщиков свинины в Украину. В то же время в Украине резко упали объемы забоя свиней, и втрое сократился экспорт собственной свинины. Поздравляем всех с этим «достижением». Зона свободной торговли с Канадой действует! Правда, как мы уже писали, движение оказалось односторонним: более сильные партнеры захватывают наш рынок, пока мы только мечтаем об экспансии на их территорию.



Еще в январе ассоциация "Свиноводы Украины" сообщила об экономических итогах отрасли АПК за 2017 год. Они оказались печальными: импорт свинины превысил по объему экспорт. Так, экспорт составил 4,9 тыс. тонн, в денежном исчислении – $10,5 млн., а импорт достиг 5,6 тыс. тонн на сумму $9,96 млн.



Кстати, вы заметили разницу в долларовом эквиваленте? Похоже, что наше сало стало не просто дефицитом, а слишком дорогим дефицитом. И причина роста экспорта в том, что импортная (прежде всего, польская) “свинятина” оказалась дешевле хваленой отечественной. То есть вопрос банальной экономической целесообразности легко победил продовольственный патриотизм.



Специалисты уверяют, что причина дешевизны импорта в другом. Все заграничное сало и субпродукты из него идут на производство колбасных изделий, а на рынках продают украинское, поскольку его дорого и невыгодно перерабатывать. Именно потому прилавки не пустуют.



Более того, в случившемся находят и объективные причины. Несколько лет нас “трясет” эпидемия африканской чумы, из-за чего происходит резкое падение поголовья свиней. Меньшая численность промышленного поголовья в Украине негативно сказалась на объемах убоя.



Как отмечают в ассоциации «Свиноводы Украины», за первые два месяца 2018 года на убой поступило 75,2 тыс. тонн свиней, что на 12% меньше, чем в январе-феврале 2017 года. В целом бойни и мясокомбинаты за зиму 2018 года забили меньше 700 тыс. голов. Это на 87,5 тыс. меньше, чем годом ранее. Кроме того, средняя живая масса реализации товарного поголовья на убой на килограмм уступает показателю аналогичного периода 2017 года и в среднем по Украине составляет 108 кг/гол.



Прежде чем воображать, что мы сможем состязаться с ведущими странами мира на их территории, не имея конкурентоспособной экономики, нам бы не мешало завоевать свой внутренний рынок. Точнее, отвоевать его у иностранных производителей, которым мы все больше проигрываем в конкуренции за украинский прилавок и украинского потребителя

Холдинги могут не удержать рынок под напором европейских, а теперь еще и канадских импортеров, которым режим зоны свободной торговли создал, по сути, льготные условия для экспансии на украинский рынок. Поэтому “апокалиптические” прогнозы, что в ближайшие 10 лет Украина останется без собственной выращенной свинины и говядины, не кажутся такими уж преувеличенными