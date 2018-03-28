Свалить все на русских и изолировать Россию

Как и ожидалось, то, что началось в Великобритании в связи с покушением на Скрипаля, теперь вызвало взрыв на международной арене, по крайней мере, западной. После обвинения России в химической атаке на своей территории Великобритания выслала 23 российских дипломата. Уже тогда было понятно, что это на самом деле лишь увертюра к высылке российских дипломатов из западного мира. Вопросом было только то, когда британские союзники совершат шаг в этом направлении, и насколько он будет серьезен.

Сегодня поступил ответ, и масштаб оказался велик. При этом, возможно, речь идет только о первом раунде. По последней информации СМИ, США сегодня объявили о высылке 60 российских дипломатов. Таким образом, Соединенные Штаты поддержали многочисленные европейские государства, которые приняли такое же решение, чтобы наказать Кремль за химическую атаку в Великобритании.



Правда, Великобритания так и не представила никаких доказательств, которые убедительно свидетельствовали бы против России и подтверждали российскую вину. Но сейчас уже ясно: существует консенсус о том, что подобные доказательства даже не будут искать. Великобритания назвала виновного, и ее союзники не были бы таковыми, если бы поставили под сомнение ее вердикт. Итак, все одно к одному складывается в масштабную кампанию против России. Цель этой кампании изначально ясна: или максимально изолировать русских, или каким-то образом произвести в России «смену режима». Причины напоминать не стоит: Россия перешла дорогу западным интересам во многих местах, и не стоило ожидать, что ей позволят вернуться на «геополитическую арену» полноправным игроком.



Высылка 60 российских дипломатов из США — самый серьезный шаг, который Дональд Трамп предпринял против России с момента вступления в должность президента (он также распорядился закрыть российское консульство в Сиэттле). Правда, все помнят, как с самого начала мандата Трампа его стремятся тем или иным образом связать с Россией. Нынешний поступок — еще одно из целого ряда действий, с помощью которых Трамп пытается доказать, что он — вовсе «не человек русских» (он им и не был, однако эта кампания против него является идеально продуманной стратегией, цель которой — убить сразу двух зайцев одним выстрелом).



Изгнание российских дипломатов с Запада тут же одобрило британское правительство, в особенности обрадовался министр иностранных дел Борис Джонсон, который, как и премьер-министр Тереза Мэй, является одним из ярых сторонников российской виновности. «Сегодняшняя экстраординарная международная реакция наших союзников предстает в истории как самая большая коллективная высылка российских разведчиков, которая когда-либо имела место, и поможет защитить нашу общую безопасность», — заявил Джонсон.



Таким образом, речь идет не только о возмездии за преступление, виновность в котором еще не подтверждена, но и о смене всего дипломатического лексикона, ведь российских дипломатов теперь называют «российскими разведчиками», крайне опасными людьми для Запада.



Как я уже отметил, возможно, мы наблюдаем лишь очередной раунд конфронтации, и следующий может оказаться еще более тяжелым. Не стало бы сюрпризом, если бы в недалеком будущем к российским официальным лицам начали относиться как к элементам не менее опасным, чем террористы «Исламского государства» (запрещенная в России организация — прим. ред.), а может, и более. Кроме того, некоторые западные представители, говоря о вызовах и опасностях, уже упоминают Россию и ИГИЛ в одном предложении, что отнюдь не случайно.



Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй тоже одобрила решение отдельных стран выслать дипломатов. «Мы приветствуем действия наших союзников, которые наглядно демонстрируют, что мы все стоим плечом к плечу, отправляя в Россию сигнал о том, что она не может продолжать нарушать международное право», — заявила премьер-министр.



Интересно, что подобную жесткую позицию в отношении России заняло так называемое «правительство Брексита», которое в итоге должно вывести Великобританию из Европейского Союза. Это особенно интересно в свете утверждений о том, что русские причастны к Брекситу, точнее он выгоден России, поскольку якобы нарушает компактность и подрывает мощь Европейского Союза.



Обрадовалась ли Россия Брекситу? Вероятно, да. К такому выводу без труда можно прийти, посмотрев российский государственный телеканал RT, который отводил много времени в эфире сторонникам Брексита. Есть и другие причины полагать, что Россию Брексит обрадовал (националисты, как правило, больше симпатизируют России). И все-таки говорить о том, что Россия каким-то образом повлияла на Брексит, так же абсурдно, как утверждать, что она привела своего человека в Белый дом, или что поощрила сепаратистские тенденции в Каталонии.



Но поскольку, когда речь идет о России, о доказательствах, как правило, все забывают, буквально все можно свалить на Россию. И именно это и происходит.



В последнее время складывается впечатление, что и Лондон, и Брюссель склоняются к мысли, что, возможно, Брексит стоит просто отменить, референдум объявить недействительным из-за каких-нибудь нарушений и подозрений и вообще навсегда забыть обо всем. Кроме того, в последние дни в некоторых СМИ можно было прочитать о том, что сложилась очень благоприятная ситуация, поскольку Евросоюз получил возможность доказать Великобритании, насколько близким другом всегда ее считал. Поэтому доказательства в деле Скрипаля теряют всякую важность — важна политика, которая связана с этим инцидентом. Правда, демократически выраженная воля британского народа так и не будет реализована, но это еще раз доказывает, как трудно учитывать нежелательные результаты.



Теперь в эту историю активно включаются США: в администрацию Трампа пришли новые ястребы (Помпео, Болтон и другие). Высокопоставленный американский руководитель, пожелавший сохранить анонимность, заявил в беседе с журналистами: «Мы говорим российскому правительству: „Если вы нападете на наших друзей, последствия для вас будут серьезными"».



Председатель Европейского совета Дональд Туск заявил сегодня, что 14 стран вышлют российских дипломатов, в том числе Германия и Франция (по некоторым данным, Хорватия вышлет одного российского дипломата). К ним также присоединились Украина и Канада. И это только начало. Стоит ожидать, что уже завтра или на этой неделе их примеру последуют другие страны Европейского Союза.



Россия заявляет, что ответит адекватными мерами. «Мы проработаем этот вопрос в предстоящие дни и ответим каждой стране», — заявил неназванный источник в российском МИДе.



Как уже говорилось, существует сразу несколько политических причин для этой масштабной скоординированной акции, но желание обуздать и изолировать Россию среди них доминирует. Россия, вероятно, ответит симметрично, но этим дело не ограничится, поскольку речь идет только об одном раунде. На следующем этапе можно ожидать большего давления вокруг Чемпионата мира по футболу, который в этом году должен пройти в России. Однако еще больше критики достанется проекту, который очень мешает США. Речь идет о «Северном потоке-2».



Вскоре сотрудничество с Россией на строительстве новой ветки газопровода в Европу (из России в Германию) приравняют к предательству западной безопасности, и тогда Берлин без всяких колебаний уступит под давлением. Если уж экспортировать газ, то это должен быть американский СПГ, или будет форсироваться более тесное сотрудничество с американскими союзниками, например с Катаром. Однако чтобы получать этот газ в достаточных объемах, ему нужно рано или поздно пересечь территорию Сирии, а это уже проблематично (кстати, есть мнение, что именно поэтому в Сирии и ведется кровавая война).



Справедливо утверждать, что доказательств российской вины в покушении на Сергея Скрипаля, нет. Но смелость делать подобные заявления есть, пожалуй, только у Джереми Корбина и у некоторых политиков в Европе. Правда, вскоре подобную позицию назовут пророссийской пропагандой, за которую будут предусмотрены определенные санкции. В этом нет никаких сомнений.



Мы являемся свидетелями конфликта, который обостряется день ото дня, хотя, возможно, ситуация еще не так плоха, ведь пока страны обмениваются лишь высылкой дипломатов. Но в перспективе маячит взаимный обмен бомбами.



Источник: Advance



