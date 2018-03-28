В США подали первый иск против Facebook из-за утечки данных

В Федеральный суд штата Калифорния подан первый иск на Facebook в связи с недавним скандалом об утечке персональных данных. В суд обратились три пользователя мобильного приложения Facebook Messenger, сообщает Reuters в среду, 28 марта.



Истцы обвинили социальную сеть в нарушении конфиденциальности их персональных данных. Они требуют возмещения убытков, но сумма компенсации не указывается.



Истцы утверждают, что соцсеть собирала данные об осуществленных ими телефонных звонках и отправленных текстовых сообщениях. Также, по словам заявителей, их иск претендует на статус коллективного иска от имени всех пострадавших пользователей.



Facebook пока никак не прокомментировала информацию об этом иске.

