В Белоруссии объявлен траур по погибшим в Кемерово

Белоруссия приспустит государственные флаги и отменит развлекательные мероприятия и телепрограммы.



Соответствующее распоряжение отдал президент Белоруссии Александр Лукашенко «в знак скорби и солидарности с Россией», где 28 марта объявлен общенациональный траур по погибшим при пожаре в Кемерово.



В эфире республиканских и региональных СМИ отменяется трансляция развлекательных программ. Кроме того, рекомендовано воздержаться от проведения подобных мероприятий, включая те, которые организовываются в общественных местах.



25 марта в результате пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово погибли, по данным МЧС, 64 человека, в том числе более 40 детей.



В России траур сначала объявили несколько регионов на местном уровне, а днем 27 марта был подписан президентский указ об общенациональном трауре. Траурные акции 27 марта уже прошли во многих городах России.

