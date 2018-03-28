Савченко показала предвыборный ролик с раздеванием

Новый политический ролик Надежды Савченко появился в среду, 28 марта на ее странице в Facebook.







В видео Савченко говорит о том, что во время выборов "украинский народ проигрывает страну политикам и олигархам, так как никогда не происходит изменения политической системы".



Также Савченко в ролике рассказывает, что чтобы Украина сохранилась как государство, действовать надо на опережение.



В это время на видео нардеп снимает с себя вышиванку и одевает тельняшку и военное обмундирование.



"Придет время – я стану кандидатом в президенты Украины. Но ваше решение мне нужно уже сегодня", – говорится в ролике.

