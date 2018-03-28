Суд по делу Ефремова допросил экс-главы Луганской ОГА

Старобельский районный суд Луганской области по делу экс-руководителя Партии регионов Александра Ефремова допросил бывшего главу Луганской ОГА Михаила Болотских. Об этом сообщает пресс-секретарь Генпрокурора Лариса Сарган, передает УНН.



"В ходе судебного заседания допрошен свидетель стороны обвинения - бывший руководитель Луганской областной государственной администрации Михаила Болотских", - говорится в сообщении.



Судебное заседание состоялось во вторник 27 марта. Ефремов обвиняется в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст.110, ч.1 ст.111, ч.1 ст.258-3, ч.3 ст.27, ст.341, ч.5 ст.27 , ст.341 УК Украины.



Судебное разбирательство продолжается. Следующее заседание состоится 17 апреля в 10:00, во время которого запланирован допрос свидетелей обвинения.

