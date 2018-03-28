НАБУ допросило главного антикоррупционера Корчак и членов ее семьи

Национальное антикоррупционное бюро допросило главу Национального агентства по предотвращению коррупции Наталью Корчак, ее мужа и свекровь в деле о покупке паркомест и их использовании для незадекларированных автомобилей. Об этом главный антикоррупционер страны сообщила в интервью Українським Новинам.



"И я, и мой муж, и моя свекровь, и отчим мужа ходили в НАБУ. Муж несколько раз ходил в НАБУ в качестве свидетеля. Я в какой-то степени даже рада тому, что теперь другого греха, о котором я могла забыть, нет", - рассказала Корчак.



По ее словам, автомобиль Skoda Octavia A7 был куплен за 600 тысяч гривен человеком, который способен зарабатывать такие деньги.



"Почему детектива НАБУ, незаконно проникшего в жилище, никто не вызывает даже для дачи объяснений? Детектив НАБУ приходил в салон, где продали этот автомобиль, и требовал от владельца салона дать показания, что Корчак была, когда этот договор подписывался. Простите, есть камеры, владелец салона говорит, что меня не было", - отметила глава НАПК.



Она также считает это уголовное производство формой давления.



"Сюжет о машинах был еще весной 2017 года. НАБУ открыло уголовное производство только после того, как мы обратились с запросом к Сытнику. Далее что? Вручите подозрение, и я пойду защищаться в суде", - подчеркнула антикоррупционер.

