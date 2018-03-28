В 2018 году взыскано 650 млн грн алиментов - Минюст

В Украине в 2018 году уже взыскано почти 650 млн гривен алиментов в пользу детей. Об этом в среду, 28 марта, сообщил министр юстиции Павел Петренко в своем Twitter.



"В 2018 году взыскано более 649 млн гривен алиментов в пользу детей государственными исполнителями Минюста", - говорится в сообщении.



По словам Петренко, в Украине более 600 тысяч детей после развода родителей подвергаются "экономическому насилию", то есть лишаются достойного содержания из-за неуплаты алиментов.

