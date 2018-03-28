Черногория решила выслать одного российского дипломата

Власти Черногории объявили в среду о решении выслать одного российского дипломата в связи с отравлением в Великобритании экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.



"Правительство Черногории объявляет персона нон-грата российского дипломата, работающего в посольстве РФ", - отмечается в сообщении, опубликованном в "Твиттере" правительства Черногории. Ранее о высылке дипломата сообщили балканские СМИ.



Черногорские власти отмечают, что у дипломата есть неделя, чтобы покинуть территорию страны.



Кроме того, правительство Черногории "отзывает разрешение на работу российского почетного консула в Черногории".



Ранее более 25 стран мира и организация НАТО объявили о высылке российских дипломатов в связи с "делом Скрипаля". В общей сложности на родину вернутся более 150 дипломатических работников. Эти меры были приняты на фоне обвинений в адрес России в причастности к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии с применением химического вещества военного назначения в британском городе Солсбери в начале марта 2018 года. Москва отрицает все обвинения.

