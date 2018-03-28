Капитализация Facebook снизилась почти на сто миллиардов

Рыночная капитализация компании Facebook снизилась на 95,5 млрд долларов на фоне скандала с утечкой данных и составляет теперь 442,4 млрд долларов Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов, сообщает Прайм.



Так, по итогам торгов 16 марта стоимость акций компании составляла 185,09 долларов за штуку. Однако уже 19 марта стоимость бумаг начала резко падать. Снижение продолжалось всю неделю, и по итогам торгов 27 марта стоимость акций Facebook составляла 152,22 долларов, то есть на 21,6% меньше по сравнению с закрытием 16 марта.

