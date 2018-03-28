В Украине из-за РФ погибли 242 ребенка – Порошенко

Начиная с 2014 года в результате агрессии России на востоке Украины погибли 242 ребенка. Об этом заявил Президент Петр Порошенко во время Всеукраинской акции Дети объединяют Украину, трансляция которой велась на странице главы государства в Facebook. "242 ребенка были убиты российскими агрессорами начиная с 2014 года", - заявил Порошенко.



Помимо этого, по словам главы государства, большое количество детей погибли в Сирии, где Россия проводит военную операцию.



Президент также вспомнил о трагедии, которая случилась 25 марта в Кемерово, где в результате пожара в торгово-развлекательном центре, по официальным данным, погибли 64 человека, в том числе много детей.



"Я хочу выразить самые искренние слова соболезнования родным, близким. Это очень несправедливо, когда дети уходят из жизни", - подчеркнул Порошенко.



По его словам, абсолютно неприемлемо, когда дети с малых лет слышат звуки снарядов из Градов, научились различать виды оружия и как от него прятаться.

