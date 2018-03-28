Супрун начала переговоры с врачами об отмене флюорографии

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, ранее раскритиковавшая флюорографию как устаревший метод диагностики, заявила, что Минздрав проводит переговоры с врачами и экспертами о замене таких обследований анкетированием.



"Мы сейчас общаемся с врачами и экспертами относительно новых протоколов и профилактики, ранней диагностики и лечения, чтобы они перешли на новую современную методологию. Флюорография - неэффективный способ выявления туберкулеза, поэтому мы шаг за шагом будем менять протоколы и менять требования", - цитирует Ульяну Супрун телеканал "112 Украина".



И.о. министра также рассказала о преимуществах анкетирования в качестве альтернативы флюорографическим обследованиям.



"Сейчас наиболее распространенный способ, чтобы определить, какие пациенты находятся в группе высокого риска, - это анкетирование. Там есть вопросы, имеет ли пациент ВИЧ, был ли у пациента контакт с человеком с туберкулезом, есть ли кашель или температура без объяснения. Тогда мы можем определить, какие люди в группах высокого риска, и направить их на рентген легких. Делать флюорографию для всех – это не очень эффективный способ для выявления туберкулеза", - добавила и. о министра.



По данным Минздрава, на учете с туберкулезом стоит 34 966 украинцев, из них около 8 тысяч – с лекарственно-устойчивым туберкулезом. Ежегодно в Украине регистрируется около 30 тысяч случаев заболевания туберкулезом, ежедневно 12 человек умирают от этого заболевания.

