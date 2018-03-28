Большинство украинцев против легализации оружия – опрос

Большая часть украинцев выступают против легализации владения огнестрельным оружием. Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного аналитической группой Sociostream, пишет Интерфакс-Украина.



Выяснилось, что 56% опрошенных украинцев против легализации оружия. Из них 47% - полностью не поддерживают такую идею, а 9% – скорее не поддерживают. Полностью поддерживают легализацию оружия 18% украинцев.



Исследование было проведено с 27 февраля по 7 марта 2018 года. Всего было опрошено 1286 человек. Выборка, разработанная для исследования, является репрезентативной для взрослой аудитории интернет СМИ (от 18 лет), которые живут в Украине. Погрешность – 2,8%.

