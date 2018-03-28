В Украине дорожают социальные продукты

В течение последнего месяца в Украине наблюдалось снижение цены на яйца, курятину и гречку. Вместе с тем, некоторые продукты, в частности, овощи и свинина, значительно подорожали. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные инфляционного барометра. Отмечается, что яйца и курятина подешевели на 2,3% и 1,8% соответственно.



В тройку рекордсменов по ценовому спаду также вошла гречневая крупа (-1,3%).



Однако некоторые продукты питания подорожали, но не существенно. Речь идет о картофеле и колбасе - на 0,2% и 0,5% соответственно.



Другие социальные продукты питания значительно подорожали. К примеру, капуста прибавила в цене 50,3%, свекла - 49,3%, свинина - 9,6%, макароны - 7,7%.

