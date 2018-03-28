Около 40 человек пострадали в ДТП с туристическим автобусом в Австрии

Автобус с южнокорейскими туристами попал в дорожно-транспортное происшествие в австрийских Альпах, пострадали 36 человек, в том числе водитель, сообщает немецкая газета Suddeutsche Zeitung.



По данным издания, туристы направлялись из земли Зальцбург в Верхнюю Австрию на курорт Зальцкамергут, но в пути водитель не справился с управлением автобуса на скользкой дороге и врезался в каменную стену.



Все туристы получили легкие травмы. Тяжело пострадал только водитель, хорват по национальности.



По информации австрийского портала Heute, на место прибыла бригада спасателей из службы Красного Креста, 16 машин скорой помощи и шести врачей.

