Кабмин не будет поднимать цену на газ для населения до июня

Кабинет Министров продлил на 2 месяца до 1 июня 2018 года действие специальных обязательств Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» и областных газопоставляющих компаний поставлять населению и предприятиям теплокоммунэнерго природный газ без изменения текущих цен.



Соответствующее решение с трехдневной доработкой было принято на заседании правительства в среду, сообщают Українські Новини.



Согласно пояснительной записке, сейчас продолжаются переговоры с Международным валютным фондом о приведении цены на природный газ до уровня импортного паритета.



Поэтому, учитывая окончание срока действия положения о возложении специальных обязательств, возникает необходимость в его продлении.



Таким образом, цена газа для поставок населению и ТКЭ до 1 июня не изменится и останется на уровне 4 942 гривен за тыс. куб. м, а для конечного потребителя с учетом НДС и других сборов - 6 958 гривен за тыс. куб. м.

