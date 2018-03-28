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- Соглашение о ЗСТ с Израилем даст импульс двусторонним торговым отношениям – Порошенко
Соглашение о ЗСТ с Израилем даст импульс двусторонним торговым отношениям – Порошенко
Соглашение о зоне свободной торговли (ЗСТ) между Украиной и Израилем даст импульс двусторонним торговым отношениям, убежден президент Украины Петр Порошенко.
"Как и договорились с премьер-министром Израиля в этом феврале в Давосе, переговоры о ЗСТ Украина – Израиль успешно завершены. Подписание соглашения даст мощный импульс нашей двусторонней торговле. С нетерпением жду визита моего друга Беньямина Нетаньяху (премьер-министр Израиля – ИФ) в Киеве для его подписания ", - написал П.Порошенко на своей странице в соцсети Фейсбук в среду.
Ранее в этот день премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил о завершении переговоров с Израилем о зоне свободной торговли (ЗСТ) и подписании соответствующего соглашения в ближайшее время.
В ближайшее время ожидается подписание соответствующего соглашения и ратификация его Верховной Радой и израильским Кнессетом.