Соглашение о ЗСТ с Израилем даст импульс двусторонним торговым отношениям – Порошенко

Соглашение о зоне свободной торговли (ЗСТ) между Украиной и Израилем даст импульс двусторонним торговым отношениям, убежден президент Украины Петр Порошенко.



"Как и договорились с премьер-министром Израиля в этом феврале в Давосе, переговоры о ЗСТ Украина – Израиль успешно завершены. Подписание соглашения даст мощный импульс нашей двусторонней торговле. С нетерпением жду визита моего друга Беньямина Нетаньяху (премьер-министр Израиля – ИФ) в Киеве для его подписания ", - написал П.Порошенко на своей странице в соцсети Фейсбук в среду.



Ранее в этот день премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил о завершении переговоров с Израилем о зоне свободной торговли (ЗСТ) и подписании соответствующего соглашения в ближайшее время.



В ближайшее время ожидается подписание соответствующего соглашения и ратификация его Верховной Радой и израильским Кнессетом.

