Так что за «демо-экзекуцией» – флэшмоб без войны?

После того, как и глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн решил отозвать посла своей страны из Москвы, любители статистики могут лишь гадать, дойдет или не дойдет до «круглой» цифры 30 число стран, «солидарных» с Великобританией по части высылки российских дипломатов со своей территории. Таких уже 28, включая США, Канаду и даже Австралию. Ну, и Украину, конечно, куда ж без нее? И что же все это означает и – это главное! – что дальше? Мне кажется, чтобы это понять, нужно сравнить две тройки цитат. Между ними историческая дистанция больше чем 72 года. Вот первые три.



Это основа-затравка: «Мы не можем закрыть глаза на то, что свободы, которые имеют граждане в США, в Британской империи, не существуют в значительном числе стран, некоторые из которых очень сильны. В этих странах контроль над простыми людьми навязан сверху через разного рода полицейские правительства до такой степени, что это противоречит всем принципам демократии». Это вывод: «Никто не знает, что Советская Россия и ее международная коммунистическая организация намерены делать в ближайшем будущем и есть ли какие-то границы их экспансии». Дальше, после «кнута» – «пряник»: «Я очень уважаю и восхищаюсь доблестными русскими людьми… Мы понимаем, что России нужно обезопасить свои западные границы и ликвидировать все возможности германской агрессии. Мы приглашаем Россию с полным правом занять место среди ведущих наций мира».

Вот вторые три. Затравка: «Сегодняшний невероятный международный ответ наших союзников войдет в историю как самая большая коллективная высылка российских сотрудников разведки и поможет защитить нашу общую безопасность. Россия не может нарушать международные правила безнаказанно». Вот тоже вывод: «Мы действительно очень разочарованы тем, что действия России продолжают быть столь агрессивными во всем мире, будь то атака в Великобритании с применением яда, или в Сирии, или продолжение нарушений перемирия в Украине». И, конечно же, «пряник» : «США готовы к сотрудничеству и формированию лучших отношений с РФ, но это будет возможно только, когда Россия станет более ответственным партнером».

Я брал последние высказывания из последних информлент. Но если бы поискал тщательнее, то нашел бы цитатки, почти полностью совпадающие. Потому что в политике, которая диктуется логикой противостояния и борьбы с «врагами», все новое – это, увы, забытое старое. И риторика потому не просто похожая, она – одна. Первые три высказывания принадлежат Уинстону Черчиллю, и были сказаны им в знаменитой Фултонской речи 5 марта 1946 года. А вот все остальное – сказано в марте 2018 года главой МИД Великобритании Борисом Джонсоном, спецпредставителем Госдепа США по Украине Куртом Волкером и послом США в России Джоном Хантсманом. Прошло 72 года, а в международную политику опять извлекли из нафталина, пропитанного кровью прошлых войн, старую, как кому-то кажется, надежную схему: «мир свободы – против мира тирании». И как по детскому принципу «кто первый встал, того и тапочки», так и сегодня тоже действуют похоже и просто: кто первый назвал себя «демократом» и «свободным», тот типа автоматически и получил право учить всех остальных и свету, и свободе, и демократии. Западу почему-то кажется, что именно он и встал первый. И первым сам себя назначил «свободным демократом», у которого есть право учить. «Бремя белого человека», так сказать, на новом историческом этапе...







Как по детскому принципу «кто первый встал, того и тапочки», так и сегодня тоже действуют похоже и просто: кто первый назвал себя «демократом» и «свободным», тот типа автоматически и получил право учить всех остальных и свету, и свободе, и демократии. Западу почему-то кажется, что именно он и встал первый. И первым сам себя назначил «свободным демократом», у которого есть право учить. «Бремя белого человека», так сказать, на новом историческом этапе...

Сегодня в адрес России уже прозвучало все. И сравнение не в ее пользу с Западом, который «демократичен», а она нет. И обвинения в агрессивном недемократичном поведении в мире, за которое нужно наказывать, желательно солидарно, всем «миром света и добра». И приглашение покориться Западу и занять «свое место» среди «свободных демократов». Но есть разница. И большая. Черчилль был человеком умным и прекрасно понимал, что во главе СССР стоит Иосиф Сталин, а в Европе танковые армии маршала Рыбалко готовы в любой момент помыть траки своих машин на побережье французской Нормандии, «не заметив» армии союзников. И потому призывал сначала к объединению всего западного мира, а потом к действию. Так и началась изнурительная «холодная война», которая длилась 45 лет и закончилась развалом СССР и победой Запада.

Нынешние же западные политики, во-первых, явно недооценивают Россию и хотят взять ее нахрапом, напугать и уже угрожают «дальнейшими мерами» по «перевоспитанию». Им все еще кажется, что постсоветская Россия лежит в руинах ельцинской демократизации, что это «страна-автозаправка», что ее экономика «порвана в клочья» и продолжает разлетаться в стороны под воздействием международных санкций, и что Владимир Путин – это не Сталин. И потому, по словам пресс-атташе посольства США в России Марии Олсон, Запад оставляет за собой «право предпринять дальнейшие меры, если Россия ответит на наш абсолютно справедливый и обоснованный шаг сегодня».

Во-вторых, западные политики явно торопятся, не совсем понимая, какими могут быть эти «дальнейшие меры», если Россия не подчинится. Даже во время «холодной войны» политики противостоящих блоков посылали друг другу проклятия и мерялись в воинственной риторике взаимными запугиваниями и угрозами «немедленно и сокрушительно победить», но не доводили даже до начала дипломатической блокады друг друга. Даже во время так называемого Карибского кризиса, когда США и СССР с союзниками встали на грань ядерной войны, оставались дипломатические каналы, по которым и удалось канализировать противостояние в свисток. А сегодня налицо начало дипломатической блокады России так называемым коллективным Западом.

Россия, во всяком случае ее нынешнее руководство во главе с Путиным, не собирается уступать диктату. Они готовы идти до конца. До какого? А напоминаю вам слова российского президента, сказанные, между прочим, совсем недавно, как будто в предчувствии воспитательных мер Запада: «А зачем нам такой мир, в котором не будет России?». И можно хоть сто лет сидеть и рассуждать о том, что, мол, «само стремление доказывать свое право на уважение со стороны других народов говорит о недостатке самоуважения». Что Путин, имея в виду Россию, думает о собственном спасении и что это ему не нужен мир, который не признает его величия. Но вопрос, тупой и прямой, по-прежнему актуален: что дальше, если Путин не сдастся и не уступит? А он же буквально недавно одержал блистательную победу на президентских выборах, для многих в России он олицетворяется с нею самой. И вот что делать с таким политиком и с его страной? Вопросы эти были бы риторическими, а разговоры праздными, если бы западные политики умерили свою словесную прыть. Ведь их слова, в конце концов, натыкаются на способность России идти до конца. А возможности ее, России, уничтожить всю планету в ядерной войне пусть и уступают коллективному Западу во главе с США, но это не важно. В деле уничтожения всего живого нельзя меряться силами, тут и одного раза достаточно...





Вопросы эти были бы риторическими, а разговоры праздными, если бы западные политики умерили свою словесную прыть. Ведь их слова, в конце концов, натыкаются на способность России идти до конца. А возможности ее, России, уничтожить всю планету в ядерной войне пусть и уступают коллективному Западу во главе с США, но это не важно. В деле уничтожения всего живого нельзя меряться силами, тут и одного раза достаточно...

Запад утверждает, что ставит своей целью изоляцию России для минимизации ее разрушительного воздействия на «свободный мир». Но, в принципе, кажется, что Запад не заметил, что на новом витке противостояния он поставил на кон само свое господство в этом мире, свое право монополярно и единолично распоряжаться всем, диктовать повестку дня развития и определять, кто в мире главный, а кто погулять вышел. Если дело не будет доведено до «горячего» выяснения, кто сильнее и главнее, если Россия не проиграет, а выстоит, то планета после мирного разрешения этой «холодной войны-2» уже никогда не будет такой, какой она была до начала этого «дипломатического падежа» и западной «солидарности», по своей результативности похожей на дурацкий флэшмоб в исполнении не тинэйджеров, а целых стран, взрослых тетечек и дядечек. Типа тему наметили, обозначили, проявили солидарность, и можно расходиться. До нового флэшмоба на новую тему...

Если так и рассчитывал действовать Запад, то тогда «все – нормуль», как говорят те же молодые флэшмобники. А если нет, то Западу придется: а) частичную дипизоляцию России дополнять полной – отзывать послов и разрывать дипотношения; б) доводить финансово-экономические санкции до маразма, разрывая их окончательно и арестовывая российские собственность и активы за рубежом; в) инициировать полную политическую изоляцию, исключая Россию из подконтрольных Западу международных организаций (например, от ООН до ОБСЕ); г) отваживаться, в конце концов, на военное подавление влияния России хотя бы по периметру ее границ и там, где она сегодня активна.

Но это-то без войны и невозможно. Потому что сам Запад не един, и не все там готовы идти до конца по англо-саксонскому сценарию и воевать. Потому что он, Запад – не один на планете, есть еще и Восток и Юг. И потому что у России, кроме Запада, есть и остальной мир, который тайно или явно не хочет возвращаться в монополярный мир и под один диктат. Другими словами, все больше и больше остальные миллиарды населения Земли не хотят быть придатком, обслугой и расходным материалом западного «золотого миллиарда». Раньше их об этом не спрашивали и юзали, как хотели, по праву сильного, а теперь нашла коса на камень. И Запад сдуру сам рассказал об этом, когда США начали торговые войны с Китаем, а Великобритания «солидаризировала» Запад и пошла в «крестовый поход» против России, прикрываясь за неизвестно где спрятанными «жертвами отравления».

Красиво, мощно получилось, даже впечатляюще. Но, повторяю, как любой флэшмоб – «демократическая экзекуция нового мирового «тирана» – уйдет в свисток. Ибо дальше – либо война, либо провал и отступление. Ну, могут еще Чемпионат мира по футболу в России испортить или вообще отменить. Ну, «Северный поток-2» не дать построить, чтобы Европа покупала по более высокой цене сжиженный газ из США (это, кстати, не исключено, прагматично-торгашеская цена участия США во «флэшмобе солидарности и порки России»). Ну, собственность российских нуворишей и российского государства арестовать.

И что? А ничего. Россия для начала «очистилась от разведчиков» гораздо лучше, чем Запад: если из 29 западных стран всех вместе убрали около 140 разведчиков, то из России – одной! – вышлют 140 «рыцарей плаща и кинжала». А еще Россия продемонстрировала-таки свою силу, с которой все теперь уже считаются. Как написал один из форумчан «Версий» по поводу изоляции России: «Изолировать?! А как же ж... тогда «Сармат» (новейшее оружие России, аналогов которому на Западе нет. – Авт.) до Лондона долетит?.. Горе-то какое!.. Шопистец». И наконец, Запад в ответку получит «зеркалку» России, где это возможно, сплочение российского общества и демонстрацию собственного бессилия в проявлении «псевдосолидарности», основанной к тому же на лжи. Ведь буквально вчера глава пресс-службы госдепа США Хезер Науэрт публично признала, что лично не видела какие-либо доказательства по «делу Скрипаля». «...Если они (доказательства. – Авт.) были нам направлены, то явно не в Госдепартамент. Вероятнее всего, они поступили бы в другие ведомства. ...Великобритания – наш союзник. И когда Великобритания говорит нам, что у них есть доказательства, что они знают, что Россия ответственна за это, у нас есть все основания верить им». Вот так вот: одни, решая свои проблемы, соврали и потребовали солидарности – другие поверили «джентльменам» на слово и, тоже из своих соображений, проявили. И сами опустились ниже плинтуса, и других непричастных впутали...





...А что на выходе? А, как говорится, поматросли и бросили. Или – учитывая контуры зачем-то начатой в такой эрзац-форме «холодной войны-2» – поморозили и... бросили. Инициаторы блокады, имеется в виду. А теперь они же первыми идут на попятную: несмотря на угрозы и высылку 60 российских дипломатов из США, их президент Дональд Трамп все же собирается встречаться Путиным