Лукашевич: БДИПЧ ОБСЕ не отреагировало на запрет Киева голосовать россиянам на Украине

Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ никак не отреагировало на недопуск Киевом россиян на избирательные участки на территории Украины. Об этом в среду в интервью телеканалу "Россия 24" заявил постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.



"БДИПЧ никак не реагировала на эту ситуацию, хотя мы завалили их просьбами, что это напрямую ваша обязанность - наблюдать за тем, как проходит избирательная кампания, в том числе и на территории зарубежных государств. Это, конечно, не прописано, но это неписаное правило все же с избирательной кампанией разобраться до конца - как же наши представители проголосовали за рубежом", - сказал он.



По словам Лукашевича, "украинцы еще раз показали свою агрессивность", оказавшись единственной страной, которая не позволила россиянам голосовать в своих дипломатических представительствах, что в корне противоречит обязательствам в рамках ОБСЕ, а также двусторонней консульской конвенции. "Это основополагающее право - участвовать в честных и открытых выборах", - подчеркнул дипломат.



Лукашевич напомнил, что на избирательных участках на Украине благодаря досрочному голосованию все же смогли проголосовать более 300 россиян из 72 тысяч, находящихся, по данным ЦИК России, в этой стране.



Накануне выборов президента РФ украинские националисты заявили, что сорвут голосование на участках, организованных в дипломатических представительствах России в стране. Позднее глава МВД Арсен Аваков сообщал, что режим охраны "не будет предусматривать 18 марта доступ к этим объектам граждан РФ для голосования". В итоге голосование в диппредставительствах РФ на Украине было сорвано и силовиками, и националистами, которые пропускали на участки исключительно дипломатов. Российские граждане на Украине не получили возможность отдать свои голоса.

