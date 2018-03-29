Facebook позволят удалять старые лайки и шеры

Социальная сеть Facebook представила обновление, которое расширит возможности пользователей по управлению своими данными в сети и упростит настройки конфиденциальности. В частности, появится возможность удалять старые лайки и шеры, говорится в блоге соцсети.



Отмечено, что команда Facebook переработала алгоритм управления конфиденциальными данными, создав новый пункт меню.



"Мы полностью изменили наше меню настроек на мобильных устройствах, чтобы упростить поиск необходимых настроек. В отличие он предварительной версии, где настройки нужно было устанавливать почти на 20 различных экранов, теперь они доступны с одного места. Мы также очистили устаревшие настройки", - говорится в заявлении компании.



Как сообщается, пользователи теперь смогут добавлять дополнительные средства защиты конфиденциальных данных, например, двухфакторную авторизацию.



"Контролируйте свою личную информацию. Вы можете просмотреть, что вы сделали, и удалить, если хотите. Это относится к сообщениям, которыми вы поделились или на которые вы отреагировали, к запросам друзей, которые вы отправили, а также ко всему, что вы искали на Facebook", - пояснили в соцсети.



Кроме того, пользователи получат возможность управлять информацией, на основе которой Facebook показывает им рекламные объявления, и определять, кто может видеть их сообщения и информацию из профиля пользователя.



К тому же, в ближайшее время компания изменит правила пользования социальной сетью и пересмотрит подход к пользовательским данным.



"Мы также обновим нашу политику в отношении данных пользователей, чтобы лучше описать, какие данные мы собираем и как мы их используем. Эти обновления касаются прозрачности, а не получения новых прав на сбор, использования или обмена данными", - заверили в компании.

