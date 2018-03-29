В венесуэльской тюрьме в результате пожара погибли 68 человек

Жертвами пожара в тюрьме в венесуэльском городе Валенсия в штате Карабобо стали 68 человек, сообщает телеканал "Си-эн-эн".



Генеральный прокурор Венесуэлы Тарек Уильям Сааб пообещал начать расследование инцидента.



"Мы назначили четырех прокуроров, чтобы прояснить эти ужасные события", - написал в "Твиттере" Т. У.Сааб.



После пожара родственники заключенных вышли на улицы, добиваясь информации о произошедшем, в результате произошли стычки с полицией, полицейские применили слезоточивый газ.



Телеканал "Би-би-си" сообщает, что пожар, вероятно, начался после того, как заключенные подожгли матрасы, пытаясь совершить побег.



Среди погибших было 10 женщин, отмечает газета "Паис".

