Южная и Северная Кореи договорились через месяц провести саммит

Встреча президента Южной Кореи и лидера КНДР Ким Чен Ына намечена на 27 апреля 2018 года, объявлено по итогам предварительных переговоров между сторонами в четверг.



"Президент Мун Чжэ Ин и северокорейский лидер Ким Чен Ын встретятся во Дворец мира в деревне Панмунджом на южной части от границы", - говорится сообщении, распространенном по итогам межкорейских переговоров.



Между тем, южнокорейский министр по делам объединения Чо Мён Гюн заявил, что запланированный саммит будет нацелен на денуклеаризацию Корейского полуострова и развитие отношений между сторонами.



"Апрельский саммит станет новым стартом на пути к денуклеаризации Корейского полуострова, установлению там мира и развитию двусторонних отношений между Северной и Южной Кореей", - заявил министр журналистам.



В свою очередь, в канцелярии президента Южной Кореи также отметили, что саммит должен предоставить возможность для достижения мира между сторонами.



"Дата саммита уже установлена, и мы сделаем все возможное, чтобы быть уверенными в том, что ничего не будет оставлено без внимания во время подготовки к саммиту", - говорится в заявлении пресс-секретаря.



"Мы надеемся, что люди объединятся и саммит станет великолепной возможностью для установления мира на Корейском полуострове", - подчеркнули в канцелярии.



Переговоры рабочих групп обеих сторон состоялись в четверг. Они договорились продолжить обсуждение деталей предстоящего саммита в среду на следующей неделе, чтобы согласовать вопросы, связанные с протоколом встречи и обеспечением безопасности.



Изначально договоренность о проведении саммита была достигнута ранее - во время контактов советника южнокорейского президента по безопасности Чун Юй Ён с представителями КНДР в ходе двухдневного визита высокопоставленной делегации из Сеула в Пхеньян.

