В работе Telegram глобальный сбой по всему миру

Масштабный сбой в работе Telegram произошел в четверг, 29 марта, по всему миру. Мессенджер перестал работать примерно в 11:00 по киевскому времени.



Трудности с входом и отправлениями сообщений в Телеграме наблюдаются в Украине, России, Италии, Испании, Франции, Великобритании, Германии, Казахстане.



Нарушена работа мессенджера в США, Таиланде, Малайзии, Индии, Бразилии и других.



Около 57% пользователей Телеграма не могут подключится к мессенджеру, чуть больше 40% сообщают о невозможности отправить сообщения.



Официальных заявлений от компании о причинах сбоя пока нет.

