ВСУ готовы к режиму прекращения огня в зоне АТО с 30 марта - штаб

Вооруженные силы Украины готовы к установлению и соблюдению режима прекращения огня на период пасхальных праздников с полуночи 30 марта 2018 года. "Подразделения Вооруженных сил Украины в районе проведения АТО на территории Донецкой и Луганской областей, неуклонно соблюдая Минские договоренности, готовы обеспечить выполнение условий по поддержанию всеобъемлющего, устойчивого и неограниченного прекращению огня, начиная с 30 марта 2018 в 00:01 (по киевскому времени) по всей линии разграничения сторон", - сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в соцсети Фейсбук в четверг.



В то же время, как отмечается в сообщении, исключительно в случае угрозы жизни и здоровью гражданского населения, личного состава подразделений ВСУ, осуществлении других провокационных действий боевиками Вооруженные силы Украины готовы немедленно реагировать в ответ.



Как сообщалось, Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе договорилась о полном прекращении огня на линии разграничения в зоне АТО на период пасхальных праздников, начиная с 30 марта.



"Трехсторонняя контактная группа с участием представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей… подтвердили свою полную приверженность всеобъемлющему, устойчивому и неограниченному прекращению огня, начиная с 30 марта 2018 года в 00.01 (по киевскому времени)", - говорится в заявлении Группы, размещенном на сайте ОБСЕ в понедельник.

