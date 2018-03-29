Климкин начинает трехдневный визит в Турцию

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин с 29 по 31 марта 2018 года осуществит официальный визит в Турцию, в рамках которого состоится шестое заседание Совместной группы стратегического планирования под председательством глав внешнеполитических ведомств Украины и Турции.



Как сообщается на официальном сайте украинского внешнеполитического ведомства, в ходе встречи стороны "подобьют итоги взаимодействия в 2017 году, определят приоритеты и задания на текущий год, а также сформируют повестку дня для переговоров на наивысшем и высоком уровнях, в первую очередь в политической, экономической, военно-политической, военно-технической, оборонной, энергетической, транспортной, научно-технической, образовательной и других сферах".



П.Климкин намерен в ходе визита провести встречи с высшим политическим руководством Турции, украинской общиной, дать интервью ведущим турецким СМИ и будет участвовать в допремьерном показе фильма "Киборги".



Как сообщалось, ранее П.Климкин отметил свой визит в Нью-Йорк, запланированный на 27-28 марта, в связи с болезнью. "Жаль, заболел, не попал в Нью-Йорк. Будьте осторожнее и одевайтесь, погода еще весенне-зимняя. Дома тоже работается. Через несколько дней точно выздоровею", - сообщил министр в соцсети Twitter.



В США П.Климкин планировал участвовать в открытых дебатах Совета безопасности ООН "Совместные действия для повышения эффективности операций ООН по поддержанию мира" и встретиться с иностранными партнерами и руководством ООН.

