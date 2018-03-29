На Лондонской бирже могут запретить продавать бонды РФ

Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй рассмотрит введение запрета для лондонского Сити помогать России продавать государственные бонды. Об этом сообщает The Guardian.



Отмечено, что Сити в прошлом месяце сотрудничал с российскими банками над размещением евробондов на 4 млрд долларов, которые пошли на рефинансирование суверенного долга РФ.



Отмечается, что все это произошло, несмотря на то, что российские банки были под санкциями. При этом половина указанных ценных бумаг была продана на Лондонской бирже. Почти половину российского долга купили инвесторы и инвестиционные институты, основанные в столице Великобритании.



По данным издания, пробел в законодательстве ЕС и Соединенного Королевства помогал российским банкам, на которых действуют санкции, в частности, ВТБ Банку, выступать в роли главного организатора выпуска российских бондов.



Глава британского Комитета по иностранным делам Том Тугендхет трижды призвал закрыть этот пробел за последнюю неделю, однако каждый раз министры никак не реагировали на проблему.



"Сегодня Россия может брать займы на рынках капиталов ЕС и США, несмотря на санкции, а затем может тратить полученные деньги на поддержку связанных с Кремлем банков и энергетических компаний, которые находятся под санкциями и не могут этого делать самостоятельно", - пояснил Тугендхет.



Он предлагает, чтобы российские бонды больше не имели доступа к клиринговым западным палатам, таким как Euroclear и Clearstream. Таким образом, они станут непригодными для торгов на вторичном рынке, а, следовательно, большинство инвесторов в ЕС и США не смогут приобрести российские ценные бумаги.

