Трамп показал фото со строительства стены на границе с Мексикой

Президент США Дональд Трамп обнародовал фото строительства на границе с Мексикой.







«Большой брифинг сегодня днем о начале строительства нашей южной пограничной стены!» - написал он в Facebook.



В январе прошлого года Трамп подписал два распоряжения об усилении безопасности США на границе и ужесточении иммиграционной политики. Один из документов предусматривает возведение стены вдоль границы США с Мексикой общей протяженностью около 3,2 тыс. км.

