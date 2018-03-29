Украину в ближайшую неделю ожидают скачки температуры

В Украине к концу текущей недели существенно потеплеет, в начале следующей температура снизится, но к середине недели снова повысится, прогнозируют в Украинском гидрометеорологическом центре.



Как рассказал агентству "Интерфакс-Украина" начальник отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра Владислав Билык, 30-31 марта территория Украины будет находиться под воздействием малоподвижного атмосферного фронта, который будет воздействовать преимущественно на западные, северные и большинство центральных областей. В этих областях будут наблюдаться небольшие дожди.



"На севере Левобережья, в северных областях в основном ночью снег с дождем. Температура ночью около 0°, поэтому днем будет больше дождь, может где-то снег пролетать, а ночью - дождь и мокрый снег. Остальная территория без осадков – юг, восток, кроме Харьковской области, где 30 марта ожидается небольшой дождь", - озвучил данные В.Билык.



Согласно прогнозу, 1 апреля постепенно начнется влияние циклона с запада, который охватит Правобережье Украины, где также ожидаются умеренные дожди. Температура немного поднимется.



Говоря более подробно об ожидаемой температуре воздуха, начальник отдела привел следующие данные: "30 марта ночью от 2° тепла до 3° мороза, север Левобережья – 5-8° мороза (Черниговская, Сумская обл.), на юге - в пределах от 0 до 5° тепла. Днем 2-7° тепла, в западных и южных 8-13° выше нуля. 31 марта - повышение температуры. 1 апреля ночные температуры сильно не изменятся, а днем 5-10° тепла, в южной и западной части 10-15° тепла, на Закарпатье до 18° тепла".



Однако, по словам В.Билыка, это еще не то потепление, которого все ждут. "2-3 апреля этот циклон повлияет на большую часть территории Украины. Ожидаются дожди, 3 апреля в западных областях ощутимо похолодает, дневная температура около 2-5° тепла, ночью около 0°. На остальной территории также градусов на 5 снизится температура, кроме юга и востока – там только на несколько градусов снизится".



Начальник отдела метеопрогнозов оптимистично заметил, что только после 4 апреля придет настоящее весеннее тепло. "День-второй очень тепло, потом на несколько дней погода изменится на плохую, на западе довольно холодно, и уже потом, после 4-5 апреля уже пойдет тепло. На юге на побережье морей 5-6 апреля ожидается до 15-20°", - добавил он.

