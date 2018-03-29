В Британии начал курсировать первый беспилотный поезд

В Великобритании начал работать первый беспилотный поезд. Об этом сообщает The Guardian.



Как отмечается, беспилотный состав будет курсировать между городами Питерборо и Хоршем.



Инициатором проекта является британская компания Thameslink Railway, которая занимается обслуживание одноименной железной дороги.



Автоматизация железнодорожного движения, как считают конструкторы, в перспективе может помочь пассажирам экономить время, а также снизит вероятность человеческой ошибки.



Но при этом в кабине машиниста обязан находиться машинист - он будет следить за работой автоматической системы, а также открывать и закрывать двери перед пассажирами.



Перед тем как запустить проект, разработчики испытывали его на протяжении 18 месяцев.



По данным издания, работа над запуском беспилотного поезда заняла около 5 лет и стоила 7 млрд фунтов стерлингов (около $10 млрд).



Протяженность железной дороги Thameslink Railway составляет 225 км, она насчитывает 68 станций.

