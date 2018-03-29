На румынской АЭС произошла авария

В румынском городе Чернаводе произошла авария на атомной электростанции - второй реактор отключился от национальной энергетической системы (SEN). Об этом сообщает агентство Mediafax. Инцидент произошел утром в четверг, 29 марта.



В государственной электроэнергетической компании Nuclearelectrica, комментируя происшествие, подчеркнули, что неисправность возникла в технологической электросистеме, а не в атомной. Отмечается, что сработала система защиты и инцидент не повлияет на ядерную безопасность.



"Автоматическое отключение реактора и восстановление технологической электросистемы не оказывают негативного влияния на персонал, население и окружающую среду", - заявляют в компании.

