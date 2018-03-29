Госпогранслужба: Сепаратисты использовали лазерное оружие

Сепаратисты на Донбассе использовали лазерное оружие в районе проведения антитеррористической операции. Об этом сообщается на официальном сайте Государственной пограничной службы.



"Госпогранслужба в районе проведения операции Объединенных сил снова зафиксировала признаки использования российскими наемниками запрещенного лазерного оружия специального назначения", - сказано в нем.



Как отмечается, несколько дней назад один из пограничников во время несения службы в пункте пропуска Марьинка вел наблюдение через оптический прибор и был ослеплен лучом со стороны временно оккупированной территории.



В результате этого военный получил ожог сетчатки глаза.



"Установленный медицинский диагноз и характер поражения позволяют сделать вывод о возможном применении противником излучателей света большой мощности, так называемых ослепляющих лазеров", - сказано в сообщении.



Пострадавший пограничник госпитализирован.



Об инциденте проинформированы Вооруженные силы и представители международных и правозащитных организаций.

