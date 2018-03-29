Савченко из зала суда обратилась к Путину

Народный депутат Надежда Савченко, по делу которой в четверг, 29 марта, в Апелляционном суде Киева проходит заседание, обратилась к главе РФ Владимиру Путину с просьбой забрать россиян, которые содержатся в украинских тюрьмах, и отдать Украине политзаключенных. Об этом сообщает Цензор.НЕТ.



"Они говорят, что арестуют мою сестру. Может, они еще мою мать арестуют?!" - сказала журналистам перед началом заседания Савченко, которую подозревают в попытке организации "вооруженного государственного переворота методом террора".



Нардеп также заявила, что требует открытого суда над собой.



"Украинцы и вы, четвертая власть, журналисты, не давайте закрывать суды, особенно, касающиеся политиков, чиновников, бизнесменов! Хотят лгать народу, пусть врут открыто!" - призвала Савченко.



Как сообщается, в зале суда также присутствуют сторонники Савченко. Они залезли на скамейки и периодически кричат ​​"Наде - волю", "Украина с тобой", "Порошенко - на нары!"



Вскоре суд начал рассмотрение апелляции адвокатов депутата Савченко на решение Шевченковского райсуда Киева от 23 марта о применении к ней меры пресечения в виде содержания под стражей.



В судебном зале присутствующая Савченко находится в стеклянной кабине для подозреваемых.



Как рассказала сестра Надежды Вера Савченко журналистам, ряд украинских диссидентов, в частности, бывший народный депутат Степан Хмара, намерены просить суд взять Савченко на поруки. Она также отметила, что на заседании Апелляционного суда будут присутствовать "представители США".

