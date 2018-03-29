Лукашенко учуял в сале лучший допинг

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что сало — это лучший допинг. Слова главы государства приводит БЕЛТА.



Говоря о питании спортсменов, Лукашенко заметил, что диетологи не всегда следят за рационом атлетов. «Как они будут выступать? Это же ненормально. Сало вам надо держать на этапах Кубка мира в холодильнике, нормальный кусок сала, чтобы вы могли после старта, забега, тяжелой тренировки кусок сала и черного белорусского хлеба съесть, а не пончики и мороженое. Вот сало — это самый лучший белорусский допинг», — заявил белорусский лидер.

