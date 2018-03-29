Объявлена дата пуска новейшей ракеты SpaceX

Последняя и окончательная версия тяжелой ракеты-носителя Falcon 9 Block 5 американской компании SpaceX стартует 24 апреля 2018 года с космодрома на мысе Канаверал, сообщает в Twitter новостной сайт AmericaSpace.



Ракета должна вывести на геопереходную орбиту первый для Бангладеш коммуникационный спутник Bangabandhu-1. Данный космический аппарат произведен французско-итальянской Thales Alenia Space.



Ранее запуск Bangabandhu-1 был запланирован на 4 апреля 2018 года. Перенос пуска связан с выбором в качестве носителя спутника Falcon 9 версии Block 5. «Это привело к некоторой дополнительной задержке. Однако Bangabandhu-1 будет летать на самой передовой и надежной ракете, когда-либо построенной компанией», — заявили в Thales Alenia Space.

