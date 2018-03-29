Украина не будет выдавать России пранкера Вольнова

Украина не выдаст России пранкера Евгения Вольнова, который распространял слухи о 300 погибших при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово. Об этом в четверг, 29 марта, заявила интернет-изданию "Обозреватель" представитель Службы безопасности Украины (СБУ) Елена Гитлянская.



"Украина своих граждан не выдает", — подчеркнула Гитлянская. При это она отметила, что это "общая практика". "Если вы читали Конституцию Украины, то вы знаете — мы не выдаем своих граждан, вне зависимости от органа власти", — пояснила представитель СБУ.



28 марта Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство о заочном аресте Вольнова, который является гражданином Украины. Также сообщалось, что постановлением следователя он объявлен в международный розыск.



Следственный комитет России возбудил в отношении пранкера уголовное дело по статье 282 УК РФ ("Возбуждение ненависти или вражды"). Вольнов подозревается в "публичном распространении недостоверных сведений о количестве жертв пожара в Кемерово с целью ввести в заблуждение родственников погибших и пострадавших и дестабилизировать ситуацию в регионе". Ему грозит штраф в размере от 300 тысяч до 500 тысяч рублей либо лишение свободы на срок от двух до пяти лет.

