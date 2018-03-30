Суд оставил Надежду Савченко в тюрьме до 20 мая

Апелляционный суд Киева оставил без изменений решение Шевченковского райсуда столицы, который 23 марта арестовал народного депутата Надежду Савченко на два месяца без права внесения залога. Напомним, что сегодня в Апелляционном суде Киева рассматривали жалобу адвокатов народного депутата Надежды Савченко на решение Шевченковского районного суда столицы об аресте их подзащитной на два месяца без права внесения залога.

Апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции в части признания незаконным задержание Савченко 22 марта 2018 года.



Как сообщалось, 15 марта 2018 года генеральный прокурор Украины Юрий Луценко подал в Верховную Раду представления о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Савченко.



22 марта Верховная Рада поддержала представления генпрокурора и дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Н.Савченко. Представители правоохранительных органов в здании парламента уведомили Н.Савченко о подозрении, после чего она в сопровождении правоохранителей направилась в Управление Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области.



Представления были поданы в рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти); ч. 1 ст. 14 (подготовка к преступлению), ч. 2 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией), ч. 1 ст. 109; ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 28, ст. 112 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля), ч. 1 ст. 14 ч. 3 ст. 258 (террористический акт); ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации); ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины.



Утром того же дня во время заседания комитета Верховной Рады по вопросам регламента и организации работы парламента, который рассматривал представления, генпрокурор Юрий Луценко подчеркнул, что инкриминируемые Савченко статьи УК Украины квалифицируются как особо тяжкие и предусматривают санкцию исключительно в виде содержания под стражей.



23 марта Шевченковский районный суд Киева принял решение об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей народному депутату Украины Надежды Савченко сроком на 59 суток, - до 20 мая 2018 года.



При этом судья признал безосновательным задержание Савченко 22 марта 2018 года, но при этом применил к ней меру пресечения в виде ареста без определения размера залога. В мотивировочной части определения судья отметил, что Савченко не совершила завершенного преступления, а только, по мнению следствия, имела умысел совершить.



26 марта адвокаты Савченко заявили, что в поданной жалобе на арест просят Апелляционный суд г.Киева изменить ей меру пресечения на любую другую, которая не связана с содержанием под стражей.



На сегодняшнем суде присутствовала мама Надежды Савченко, которой сегодня исполнилось 80 лет и она назвала этот день рождения худшим в своей жизни.



Также на судебное заседание пришел украинский диссидент, Герой Украины и экс-нардеп 80-летний Степан Хмара, который намеревался взять Надежду Савченко на поруки.

