Россия высылает 60 дипломатов США и закрывает генконсульство в Санкт-Петербурге

Россия в ответ на недружественные действия США по "делу Скрипаля" отзывает согласие на работу генконсульства в Петербурге и высылает 60 американских дипломатов, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. "Буквально в эти минуты посол США Хантсман приглашен в наше министерство, где мой заместитель Сергей Рябков излагает ему содержание мер в отношении США, они включают высылку аналогичного количества дипломатов...

... и они включают наше решение отозвать согласие на функционирование генерального консульства США в Санкт-Петербурге", — заявил дипломат.



Он также подчеркнул, что в отношении остальных стран, которые последовали примеру Вашингтона, также применят аналогичные меры.



Дипломатам США надлежит покинуть территорию РФ до 5 апреля - МИД РФ. Россию покинут 58 сотрудников посольства США в Москве и два сотрудника генконсульства в Екатеринбурге. Послу США в РФ передана нота протеста по поводу возмутительной высылки российских дипломатов и закрытии генконсульства в Сиэтле.



Четвертого марта бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания в центре города Солсбери. Власти Британии утверждают, что экс-агента отравили веществом, разработанным в рамках советской программы "Новичок". При этом в СССР химоружия с таким наименованием не существовало, а для обозначения токсинов использовали цифры.



В качестве "ответного шага" Лондон выслал из страны 23 российских дипломата. Британию поддержали 16 стран ЕС, а также США, Канада, Норвегия, Австралия, Молдавия, Албания, Македония и Украина. В совокупности диппредставительства покинут более 150 сотрудников МИД.



В российском внешнеполитическом ведомстве неоднократно отмечали, что готовы сотрудничать с Лондоном в расследовании "дела Скрипаля". Однако британская сторона отказывается передать Москве образцы вещества для анализа и не желает соблюдать формальную процедуру, закрепленную в Конвенции о запрещении химического оружия.

