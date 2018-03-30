Вышел полный трейлер нуарного триллера с Марго Робби

В сети появился полный трейлер фильма «Конечная» (Terminal) с Марго Робби в главной роли.



Помимо Робби, центральные роли исполнили Саймон Пегг, Мэттью Льюис, Декстер Флетчер и Майк Майерс. Этот фильм стал первым продюсерским проектом для Марго Робби, а также первой режиссерской работой для Вона Стейна, который ранее был ассистентом режиссеров фильмов «Война миров Z», «Пятая власть» и «В сердце моря».



Триллер расскажет о двух киллерах, отправившихся на очередное задание, которое столкнет их с роковой девушкой и множеством необычных людей.



В мировой прокат картина выйдет 11 мая.





