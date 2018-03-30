Netflix: в 3-м сезоне "Короны" новым принцем Филиппомстанет Тобайас Мензис

44-летний британский актер Тобайас Мензис, известный по сериалам "Игра престолов" и "Чужестранка", исполнит роль принца Филиппа в третьем сезоне сериала "Корона". Ранее на эту роль прочили 58-летнего Хью Лори, а также 46-летнего британца Пола Беттани, однако компания Netflix подписала контракт с Мензисом. Причем сразу на два сезона.



Теперь он заменит актера Мэтта Смита, игравшего супруга Елизаветы II в двух предыдущих сезонах, и станет на съемочной площадке партнером Оливии Колман, которая сыграет роль королевы Великобритании вместо Клэр Фой. Напомним, все эти замены продиктованы изменением возраста главных героев сериала.



Как сообщает The Independent, съемки начнутся уже летом 2018 года в Великобритании.



Среди утвержденных актеров, кроме Мензиса и Колман, также актриса Хелена Бонем Картер, которая вместо Ванессы Кирби в третьем сезоне сыграет младшую сестру королевы Елизаветы II, принцессу Маргарет.



У Мензиса уже есть опыт игры "королевских особ" - в совместной экранизации BBC и Amazon пьесы Уильяма Шекспира "Король Лир" он сыграл герцога Корнуэльского. Ранее Мензис в сериале HBO "Рим" был Брутом, убившим Цезаря, в "Игре престолов" он играл Эдмура Талли - наследника лорда Хостера Талли.





