Кофе сохраняет здоровье сосудов

Сердечно-сосудистые заболевания - одна из основных причин смерти людей во всем мире. Бразильские ученые обнаружили: три чашки кофе в день могут оказать неоценимую помощь в сохранении здоровья сосудов. Но этот эффект распространяется только на тех, кто не курит, рассказывает UPI.com.



Сотрудники Университета Сан-Паулу пригласили поучаствовать в исследовании 4400 человек в возрасте от 35 до 74 лет. Уровень физической активности примерно у 80% добровольцев был низким. Две трети участников имели избыточный вес или ожирение. На протяжении исследования специалисты наблюдали за питанием и состоянием сосудов добровольцев.



Около 30% участников курили когда-либо в жизни, а 16% так и не бросили курить. Более половины добровольцев пили кофе не менее 2 раз в день, а 12% употребляли этот напиток минимум 3 раза за день. У людей, пьющих 3 чашки кофе в день, состояние сосудов оказалось гораздо лучше, чем у остальных. Однако это не касалось участников, которые курили в прошлом или в настоящем. Ученые связывают положительный эффект кофе с его антиоксидантными и противовоспалительными свойствами.

