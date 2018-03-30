Гормональная терапия избавляет от жира на животе

Как известно, заместительная гормональная терапия (ЗГТ) назначается женщинам, страдающим от таких симптомов менопаузы, как приливы и перепады настроения. Считается, что она укрепляет кости, снижает риск болезней сердца и рака кишечника. Теперь специалисты из Швейцарии установили: ЗГТ также борется с жировыми отложениями в области живота. У участниц исследования, проходивших ЗГТ, жира на животе было меньше, рассказывает The Deccan Chronicle.



После наступления менопаузы женщины рискуют набрать около 4,5 килограмма. Из-за гормональных изменений жировые отложения скапливаются в области живота. Такие жировые отложения увеличивают вероятность развития диабета и сердечных заболеваний. Исследователи выяснили, что ЗГТ может противостоять накоплению жира на животе. Однако положительный эффект исчезает, когда женщина перестает принимать гормональные препараты.



Другое недавнее исследование показало: ЗГТ защищает женщин от болезни Альцгеймера. У представительниц прекрасного пола, проходивших ЗГТ, в мозге оказалось меньше амилоидных бляшек, характерных для болезни Альцгеймера, по сравнению с контрольной группой. Также у участниц, получавших гормональные препараты через пластырь, отмечались менее заметные возрастные изменения в префронтальной коре. Эта область мозга связана с мышлением и памятью.

