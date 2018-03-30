Москва требует от Хантсмана разъяснений его слов о возможности ареста госактивов РФ в США

Арест российских государственных активов в США приведет к дальнейшей серьезной деградации в отношениях Москвы и Вашингтона. Об этом заявили в четверг в МИД РФ по итогам вызова в дипведомство посла США в Москве Джона Хантсмана.



"От Джона Хантсмана также были потребованы разъяснения его публичных высказываний о возможности ареста российских государственных активов в США. Американская сторона предупреждена, что реализация такой угрозы приведет к дальнейшей серьезной деградации в наших отношениях, что чревато тяжкими последствиями для глобальной стабильности", - подчеркнули в министерстве.

